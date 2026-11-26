Aveva oltre 15mila file tra immagini e video di natura pedopornografica. Per questo motivo la polizia di Stato di Padova ha arrestato un uomo di 58 anni. II materiale, che ritraeva bambini di età compresa prevalentemente tra i 2 e i 10 anni coinvolti in gravi episodi di abuso sessuale, risultava conservato e condiviso anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea e servizi di archiviazione cloud. L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Padova, in raccordo con la procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), a seguito di una segnalazione nell’ambito degli scambi info-operativi con gli Organismi intemazionali preposti alla tutela delle minori vittime di abuso.