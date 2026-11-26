L’intenzione sarebbe quella di ricostruire in maniera più dettagliata e precisa anche quanto vide in ospedale nei drammatici giorni tra il 25 e il 28 dicembre 2025

Antonello Di Vita, fratello di Gianni, è tornato oggi davanti agli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sulle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella. Intorno alle 14.40 è entrato nel Tribunale di Larino e ha raggiunto gli uffici della Procura al quinto piano. A quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia Di Vita, sarebbe stato lo stesso Antonello a chiedere di essere nuovamente ascoltato e di poter parlare direttamente con la procuratrice capo di Larino Elvira Antonelli.



L’intenzione sarebbe quella di ricostruire in maniera più dettagliata e precisa anche quanto vide in ospedale nei drammatici giorni tra il 25 e il 28 dicembre 2025, durante i diversi accessi al Cardarelli di Campobasso del fratello Gianni, della cognata Antonella e della nipote Sara. Antonello Di Vita era già stato sentito venerdì 20 novembre in Questura a Campobasso in una lunga audizione durata oltre dieci ore, durante la quale gli investigatori erano tornati sulla ricostruzione dei giorni precedenti al Natale, sulla cena della Vigilia e sulle ore in cui si manifestarono i primi malori.Il giorno successivo, sabato 21 novembre, la procuratrice Antonelli si era recata personalmente a Torino per ascoltare Alice Di Vita, figlia di Antonella e sorella di Sara, e Simona, moglie di Antonello.

Le nuove audizioni rientrano nella ricostruzione degli ultimi giorni trascorsi dalla famiglia prima dell’inizio della malattia. La Procura di Larino procede contro ignoti per duplice omicidio aggravato dall’uso del mezzo venefico per le morti di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, avvenute rispettivamente il 27 e il 28 dicembre 2025. L’altro fascicolo, aperto nella immediatezza dei fatti, del quale è titolare sempre Elvira Antonelli, è una indagine per omicidio colposo a carico di cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, le cui posizioni non sono state archiviate.