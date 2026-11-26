Home > Cronaca > La famiglia di Gianni De Gennaro: “Le lettere ai cari siano trattate con riserbo e non divulgate”

La famiglia di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto suicida lo scorso sabato, “ritiene altresì doveroso che le lettere di Gianni De Gennaro indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto”. Così in una nota il figlio Francesco a nome della famiglia.

“La famiglia ha appreso in data odierna, sempre dagli organi di informazione, della diffusione di alcuni stralci di una lettera aperta, che Gianni De Gennaro avrebbe qualificato come il proprio ‘testamento morale’, destinata a chi avesse voluto pubblicarla. La famiglia De Gennaro auspica che tale lettera aperta sia resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle Procure che hanno avviato le indagini sulla drammatica scomparsa di Gianni De Gennaro” prosegue la nota.

“Francesco De Gennaro, anche a nome della propria famiglia, rende noto che, in merito alle circostanze della scomparsa di Gianni De Gennaro, ha avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa, contestualmente alla relativa pubblicazione” si legge ancora nel testo.

Una perizia calligrafica, l’analisi delle lettere, le copie forensi degli hard disk e gli accertamenti sulla pistola, sono alcune delle verifiche irripetibili disposte dalla Procura della Repubblica di Grosseto dopo l’autopsia, prevista domani, sul corpo di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia morto suicida.L’esame autoptico sarà eseguito da Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e da Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina legale di Siena. Gli investigatori procederanno anche alla digitalizzazione dei documenti ritrovati.Previsto inoltre un nuovo ascolto di alcuni testimoni, tra cui il custode e il personale della scorta.

Venerdì l’autopsia

Una perizia calligrafica, l’analisi delle lettere, le copie forensi degli hard disk e gli accertamenti sulla pistola, sono alcune delle verifiche irripetibili disposte dalla Procura della Repubblica di Grosseto dopo l’autopsia, prevista venerdì, sul corpo di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia morto suicida.L’esame autoptico sarà eseguito da Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e da Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina legale di Siena. Gli investigatori procederanno anche alla digitalizzazione dei documenti ritrovati.Previsto inoltre un nuovo ascolto di alcuni testimoni, tra cui il custode e il personale della scorta.