“Non può sussistere un diritto a morire”. Lo ribadiscono i vescovi italiani nel comunicato finale dell’assemblea generale della Cei che si è svolta ad Assisi. Per i vescovi esiste “il diritto di essere curati, assistiti e mai lasciati soli: la vera conquista di civiltà non è la soppressione della vita, ma la cura che allevia la sofferenza“. “C’è uno spazio – si legge ancora nel comunicato finale – che le istituzioni hanno il dovere di riempire: quello delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e negli hospice, del sostegno alle famiglie e ai caregiver. È un ritardo che produce sofferenza, disuguaglianze e smarrimento”.