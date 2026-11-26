Un 25enne italiano, Andrea Nardini, ha ucciso la sua compagna a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, e poi, dopo aver raggiunto il viadotto dell’autostrada A1, in provincia di Firenze, nel territorio comunale di Barberino del Mugello, si è dato fuoco, ha incendiato l’auto e si è gettato dal ponte. La vittima del femminicidio è una giovane di 24 anni di origine romena, trovata morta all’interno di un’abitazione a Ponte Buggianese. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del delitto. Nella casa sono intervenute le forze dell’ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici.

Da quanto si apprende, il viadotto dell’autostrada A1 è lo stesso dove lo scorso 3 settembre venne uccisa dall’ex compagno Lorena Isceri. In quel caso l’uomo, Federico Vella, gettò la donna dal viadotto per poi suicidarsi allo stesso modo. Il tratto dell’autostrada compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio, la carreggiata in direzione di Milano, è chiuso al traffico. Proprio ieri, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sul viadotto era stata inaugurata una panchina rossa, in ricordo di Lorena Isceri.

Giani: “Ancora violenza di genere dentro le relazioni di coppia”

“A Ponte Buggianese una ragazza di 24 anni è morta. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un femminicidio in ambito familiare. L’uomo ritenuto responsabile si sarebbe allontanato dirigendosi verso l’Autostrada del Sole, per poi gettarsi dal cavalcavia. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. Succede il giorno dopo il 25 novembre. Ancora una volta la violenza di genere si consuma dentro le relazioni di coppia e le famiglie, cioè nel luogo in cui dovremmo essere più al sicuro. Il nostro pensiero va a lei e a chi le voleva bene”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il vescovo di Pistoia: “Piaga intollerabile frutto di mentalità prevaricatrice”

“Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. Il venerdì santo che apre alla speranza della risurrezione di una terra di un popolo che crede alla vita”, si legge in una nota del vescovo di Pescia e Pistoia, monsignor Augusto Mascagna. “L’ennesimo, brutale femminicidio consumatosi questa volta sui nostri territori, non può e non potrà mai essere archiviato come un’ordinaria tragedia di cronaca. Esprimiamo la più intransigente condanna contro questo atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna. Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile, un frutto violento di una mentalità prevaricatrice che confonde l’amore con il dominio e pretende di disporre della vita altrui. Come Diocesi di Pescia e Pistoia – ha concluso il vescovo – dobbiamo essere protagonisti di una scossa immediata e radicale alle coscienze, alle famiglie e a tutte le istituzioni: occorre sradicare alla radice ogni forma di violenza e di possesso, educando i giovani al rispetto sacro della persona e della sua libertà, prima che sia ancora una volta troppo tardi”.

Paita (Iv): “Ennesima giovane vittima fa rivivere tragedia Isceri”

“L’ennesimo femminicidio, l’ennesima brutale violenza di un uomo su una donna, l’ennesima giovane vittima di un altrettanto giovane killer, una tendenza sempre più preoccupante. Con il corollario inquietante. L’assassino, dopo il delitto in casa, decide di togliersi la vita lanciandosi dallo stesso viadotto della A1, dal quale Federico Vella, il 3 settembre scorso, gettò Lorena Isceri”, ha dichiarato la senatrice di Italia viva-Casa Riformista, Raffaella Paita, capogruppo al Senato. “Una dramma che si ripete, negli stessi luoghi e con modalità simili. Difficile pensare che sia solo un caso. A 24 ore dalla giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne – ha aggiunto Paita – è la dimostrazione che non si può abbassare la guardia, che bisogna intervenire sull’educazione, sul rispetto, sull’accettazione del rifiuto, sulla cultura a partire dalle giovani generazioni. Un pensiero alla vittima e ai suoi familiari, e anche alla madre di Lorena, costretta a rivivere quella tragedia”.