La Rai Radiotelevisione Italiana concede il proprio patrocinio alle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del passaggio dalla lira all’euro. Un riconoscimento che conferisce ulteriore rilievo istituzionale a un progetto di respiro nazionale, già insignito dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e della Commissione europea, destinato a ripercorrere 1200 anni di storia monetaria e a coinvolgere istituzioni, città, scuole e università.

Il programma celebrativo, che si svilupperà nel corso del 2027, sarà presentato ufficialmente lunedì 30 novembre 2026, alle ore 17.00, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati. ‘Lira ed euro, 1200 anni di storia’ è il filo conduttore di un percorso che intreccia economia, cultura e identità nazionale, fino alla nascita della moneta unica europea. Non soltanto una celebrazione del passato, ma un’occasione per riflettere su quanto il passaggio dalla lira all’euro abbia trasformato la vita degli italiani e il senso di appartenenza all’Europa. L’iniziativa è ideata e coordinata da Sandro Sassoli, giornalista e docente universitario di comunicazione, promotore delle celebrazioni fin dal passaggio all’euro del 2002 e delle successive ricorrenze.

Il progetto è promosso con il contributo dell’UGEF – Unione Giornalisti Europei per un’Europa Federale, presieduta da Manuela Biancospino. “Sono lieto di avere al nostro fianco la Rai, che, al pari di una valuta nazionale come è stata la lira, o sovranazionale come è l’euro, unisce e comunica, è fonte di cultura e diventa strumento di costruzione dell’identità nazionale”, ha affermato Sassoli. Il giornalista ha sottolineato inoltre l’importanza del servizio pubblico nel documentare le grandi trasformazioni del Paese, contribuendo alla costruzione della memoria collettiva e alla diffusione dei valori democratici ed europei. Il patrocinio Rai si aggiunge all’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, già concesso anche alle precedenti edizioni delle celebrazioni e all’Alto Patrocinio della Commissione europea. Riconoscimenti che testimoniano la dimensione europea di un’iniziativa nata per raccontare una delle trasformazioni economiche e politiche più significative della storia contemporanea.

L’evento inaugurale sarà condotto dalla giornalista Laura Tecce. Ospite d’onore sarà Elettra Marconi, mentre Iva Zanicchi sarà testimonial delle celebrazioni. All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e personalità dell’economia, della cultura, dello spettacolo e dello sport.I saluti istituzionali sono affidati al presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, al segretario della stessa commissione On. Marco Perissa, a Fabrizio Spada, responsabile Relazioni Istituzionali presso gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, a Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina e a Manuela Biancospino, presidente Unione Giornalisti Europei per un’Europa Federale APS. Tra le presenze figurano anche l’economista Andrea Monorchio e il generale Giorgio Toschi, già Comandante generale della Guardia di Finanza e oggi presidente di Mediocredito Centrale.

La presentazione sarà anche l’occasione per ripercorrere le grandi manifestazioni che hanno accompagnato la fine della lira e i successivi anniversari. Dal changeover del 28 febbraio 2002, quando Alberto Sordi fu protagonista dell’evento alla Fontana di Trevi con la presenza della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, al quale sarà dedicato un momento particolare durante l’evento alla Camera, all’inaugurazione del Monumento alla lira di Rieti con madrina Sophia Loren nel 2003. E ancora, il decennale celebrato in Campidoglio con Lino Banfi e le Miss Italia nel 2012 e il ventennale del 2022, con Mara Venier protagonista a Roma e poi con Katia Ricciarelli a Venezia.

Il programma che sarà illustrato a Montecitorio prevede manifestazioni di rilievo nazionale, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle comunità locali e del mondo della cultura. Tra gli appuntamenti principali figura l’evento evocativo del 27 febbraio 2027 alla Fontana di Trevi, a Roma, con la partecipazione prevista di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, ambasciatori, con particolare riferimento ai rappresentanti diplomatici dei Paesi nei quali la lira è ancora in corso legale, personalità del mondo culturale e tanti giovani delle scuole, i veri destinatari degli eventi celebrativi. Il 14 ottobre 2027, Venezia ospiterà invece, presso la Biblioteca Nazionale Marciana, già sede dell’antica Zecca della Serenissima, il Premio Internazionale Tron, dedicato alla storica moneta coniata nel 1472 durante il dogato di Niccolò Tron. La manifestazione comprenderà riconoscimenti speciali, e una serie di concerti tra cui quello diretto da Damiana Natali, una delle poche direttrici donna al mondo, e un altro del violinista Uto Ughi. Altri eventi saranno svelati durante l’incontro del 30 novembre alla Camera, come quello di una speciale ‘mascotte’ delle Celebrazioni. Il programma celebrativo valorizzerà inoltre i premi ‘La lira d’Oro’ e ‘L’Euro d’Oro’, dedicati a personalità e testimonianze rappresentative della storia nazionale e dell’identità europea. Un ruolo di particolare rilievo sarà affidato all’Associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’, che riunisce 382 comuni, custodi di uno straordinario patrimonio storico, culturale e identitario. La collaborazione porterà le celebrazioni anche nei piccoli centri, coinvolgendo scuole e giovani in iniziative educative dedicate alla storia della lira, al valore dell’euro e al significato dell’integrazione europea. Un ponte tra generazioni, capace di coniugare memoria e futuro, valorizzando le radici delle comunità locali e la loro appartenenza all’Europa. La partnership comprenderà inoltre attività di comunicazione congiunte per dare visibilità ai borghi e amplificare la partecipazione dei territori, anche in occasione dell’appuntamento simbolico del 27 febbraio 2027.

Il progetto Progetto Educational Lira ed Euro

Una parte significativa delle celebrazioni sarà dedicata alle nuove generazioni, attraverso il Progetto Educational Lira ed Euro, iniziative educative e divulgative gratuite rivolte alle scuole italiane e straniere, anche per mezzo di attività ludiche-didattiche ideate da un team di esperti, tra cui il regista Enrico Vanzina. Il progetto intende raccontare ai giovani, molti dei quali non hanno mai utilizzato una moneta in lire, il significato storico ed economico della moneta nazionale e le ragioni che portarono all’introduzione dell’euro. Nel percorso di approfondimento sarà coinvolta Unimarconi, la prima università telematica italiana dal 2004, nell’ambito delle attività rivolte al mondo universitario e della formazione. L’intento è favorire una conoscenza consapevole della storia monetaria e delle istituzioni europee, offrendo strumenti per comprendere le trasformazioni economiche e sociali che hanno segnato il Paese e l’Europa. Il patrocinio della Rai assume in questa prospettiva un significato particolarmente rilevante, riconoscendo il valore culturale, civile e divulgativo di un’iniziativa che punta a unire memoria storica, educazione e partecipazione. Il 30 novembre, a Montecitorio, prenderà il via un anno di celebrazioni per ricordare chi eravamo e comprendere chi saremo.