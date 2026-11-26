Sarebbe di un ex 007 la voce del telefonista anonimo individuata dai Ris dei carabinieri di Roma nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo fonti di ‘Chi l’ha visto?’, che riporta la notizia sui suoi canali social, la voce sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente Sisde e uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi dopo la sparizione, 43 anni fa.



Due giorni fa la notizia con l’inchiesta vicina a una potenziale svolta: al centro degli accertamenti, infatti, erano tornate le telefonate anonime che arrivarono ai familiari nei giorni successivi alla scomparsa della 15enne cittadina vaticana. Le analisi tecniche condotte dai Ris di Roma avevano permesso di individuare la persona che fino ad oggi non era mai emersa nelle indagini e che viene ritenuta dagli investigatori l’autore di una delle chiamate arrivate a casa degli Orlandi dopo il 22 giugno 1983. La sua identità sarebbe dunque quella dell’ex 007.