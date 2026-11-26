Quattordici persone intossicate, tre delle quali in gravi condizioni, tra cui alcuni bambini, e circa 50 residenti evacuati. È il bilancio dell’incendio divampato nella notte in un condominio della periferia di Bologna, dove le fiamme, partite dal piano terra, si sono rapidamente estese all’intero edificio. Un intervento che ha richiesto l’attivazione di una maxi-emergenza sanitaria, con 12 mezzi del 118 e 34 professionisti impegnati nei soccorsi, mentre i pazienti sono stati distribuiti tra gli ospedali del territorio e alcune strutture di Ravenna per il trattamento in camera iperbarica. L’intero stabile è stato dichiarato inagibile.

L’allarme è scattato alle 2.21, quando è arrivata la prima chiamata alla centrale operativa del 118. Due minuti dopo è partito il primo mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenute complessivamente otto ambulanze, due automediche, un mezzo di coordinamento, un’unità per le maxi-emergenze e un veicolo speciale attrezzato con presidi, farmaci e materiali necessari per affrontare situazioni particolarmente complesse. In totale sono stati mobilitati 34 operatori sanitari, tra personale delle ambulanze, delle automediche, coordinatori e addetti alle centrali operative.

La gestione dei pazienti ha coinvolto contemporaneamente l’Ospedale Maggiore, il Policlinico Sant’Orsola e l’ospedale di Bentivoglio. Al Maggiore sono state assistite quattro persone: un minore è ricoverato in rianimazione e un adulto in terapia intensiva. Altri due pazienti, una donna e un bambino, dopo le prime cure al pronto soccorso sono stati trasferiti a Ravenna per essere sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Al Sant’Orsola è ricoverata in pediatria una bambina di appena tre mesi, in buone condizioni generali, che effettuerà il trattamento iperbarico insieme al padre. Una donna è invece in terapia intensiva e sarà trasferita anche lei a Ravenna. Due persone, in condizioni generali rassicuranti, sono state trattenute in osservazione al pronto soccorso senza necessità di camera iperbarica. Altri due pazienti, un adulto e un minore, sono già stati trasferiti nella struttura ravennate. Quattro persone soccorse dal 118 sono state infine accompagnate all’ospedale di Bentivoglio, dove hanno ricevuto le prime cure prima del trasferimento a Ravenna per il trattamento. Intanto i vigili del fuoco hanno lavorato per evacuare il palazzo, mettendo in salvo circa 50 residenti. Quindici persone, inizialmente asintomatiche, sono state accompagnate all’Ospedale Maggiore per gli accertamenti e le visite mediche. Dopo aver verificato le loro condizioni, il personale sanitario ha fornito loro assistenza e beni di conforto. Il Comune si è attivato per trovare una sistemazione agli abitanti rimasti senza casa: cinque nuclei familiari, per un totale di 15 persone, sono stati accolti in albergo. Per tutti gli altri sfollati che ne avevano bisogno è stata garantita assistenza. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.