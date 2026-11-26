La 13enne sparì da Brembate di Sopra e fu ritrovata senza vita tre mesi dopo

Era il 26 novembre 2010 quando Yara Gambirasio, 13 anni, scomparve a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. La ragazza, ginnasta, era uscita nel tardo pomeriggio dal centro sportivo dove si allenava, ma non fece mai ritorno a casa. Per mesi le ricerche coinvolsero forze dell’ordine e volontari, fino al ritrovamento del suo corpo, il 26 febbraio 2011, in un campo non lontano da Brembate, a Chignolo d’Isola.

©Lapresse 28-02-2011 Chignolo D’isola, Bergamo. Il luogo del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio

Le indagini si concentrarono sulle tracce genetiche recuperate sugli indumenti della vittima: il profilo di “Ignoto 1” portò, dopo anni di accertamenti, a Massimo Bossetti, arrestato nel giugno 2014 e condannato all’ergastolo in via definitiva. Oggi Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate, è stato autorizzato a lavorare all’esterno: ogni mattina raggiunge un’azienda di Cormano per poi rientrare in carcere poco dopo mezzogiorno. Continua a sostenere di essere fiducioso in una revisione del processo e indica nella palestra frequentata da Yara un possibile punto da cui ripartire con le indagini.