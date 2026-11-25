Torna a far sentire la propria voce sui social Youssef Siher, il ricercatore fermato il 24 ottobre scorso dalla Procura di Milano per essere stato la mente dietro i canali del ‘Movimento 17 ottobre‘ e poi rimesso in libertà.

“In un contesto in cui gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata, la paura di essere fermato, perquisito e addirittura maltrattato, non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, è un’esperienza quotidiana per molte persone”, ha scritto in una serie di stories sul suo account Instagram. “Ramy, come molti altri giovani razzializzati, aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia”, ha aggiunto, ripubblicando una testo che, ha spiegato, aveva scritto circa due anni fa sul caso Ramy, il giovane morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. “E’ fondamentale evidenziare inoltre che il dibattito su questi temi non dovrebbe essere confinato alla mera difesa dei più deboli. Le realtà politiche e sociali che si impegnano nella lotta contro il razzismo e le disuguaglianze non devono cadere nel tranello di una politica che si nutre della divisione. La riflessione sul trattamento delle comunità razzializzate da parte della società civile si deve configurare e articolare in una critica profonda alle dinamiche e strutture di potere”, ha scritto ancora.

La prima delle storie Instagram con cui Siher è tornato a farsu sentire sui social. (Screen da Instagram, Youssef Siher)

Secondo Siher, “la concezione di ‘salvare’ le comunità razzializzate è intrinsecamente paternalista e affonda le sue radici in una logica coloniale per cui i popoli ‘altri’ sono incapaci di governare il proprio destino. Questa visione – ha aggiunto – continua ad alimentare una narrazione che riduce le comunità razzializzate a oggetti su cui intervenire e da assistere, anziché riconoscerne il ruolo di soggetti attivi del cambiamento”.