Sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% della popolazione femminile considerata. È quanto emerge dal nuovo report Istat “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”, diffuso nell’ambito dell’indagine sulla sicurezza delle donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Nel dettaglio, il 18,9% delle donne, circa 4 milioni e 189mila, ha subìto violenza fisica, mentre il 22,8% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale, per un totale di circa 5 milioni di vittime. Il 5,9% ha inoltre subìto stupri o tentati stupri, una percentuale che sale al 7,1% tra le donne straniere.

I dati evidenziano la diffusione della violenza di genere in Italia e la necessità di intervenire sia nella prevenzione sia nella protezione delle vittime.

Violenza sulle donne: partner, ex compagni e abusi fuori dalla coppia

La violenza può verificarsi all’interno delle relazioni sentimentali oppure al di fuori della coppia. Secondo il rapporto Istat, il 12,6% delle donne ha subìto violenze fisiche o sessuali da un partner attuale o precedente. A queste si aggiungono il 17,8% che ha subìto violenza psicologica e il 6,7% vittima di violenza economica.

Ancora più ampia la quota delle violenze commesse al di fuori della relazione: il 25,9% delle donne ha subìto abusi da parte di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Il 6,3% ha sperimentato violenze sia da parte di un partner, attuale o precedente, sia da uomini esterni alla coppia.

Il rapporto segnala inoltre la diffusione dello stalking: gli atti persecutori riguardano il 14,3% delle donne quando l’autore è un ex partner e l’8,6% quando provengono da altre persone.

Violenza psicologica ed economica: migliaia di donne senza autonomia

Tra le forme di abuso rilevate dall’Istat ci sono anche quelle che limitano la libertà personale e l’indipendenza economica delle donne.

La violenza psicologica da parte del partner riguarda il 17,8% delle donne, circa 3 milioni e 750mila persone, mentre quella economica interessa il 6,7%, pari a circa 1 milione e 412mila donne.

La situazione risulta particolarmente difficile per alcune donne straniere. Tra queste, il 21,7% deve chiedere il permesso al partner per andare dal medico. Inoltre, il 4,9% non può utilizzare liberamente il proprio denaro, al 3,3% è vietato usare una carta di credito o un bancomat e al 3,7% viene impedito l’accesso alle informazioni sul reddito familiare.

Il rapporto evidenzia anche che il 2,5% delle donne straniere si è sposata senza aver dato il proprio consenso.