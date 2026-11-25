Questo film “a me ricorda tantissimo non solo l’ultimo giorno di Giulia, ma tutta la sua vita, i suoi sogni, la bellezza di una ragazza che ha dato tanto. Raccontarla significa far emergere alcuni elementi di quanto sia importante vivere nel rispetto delle altre persone. Abbiamo voluto fare un lavoro bello, che dia un significato alla vita e che dica ai ragazzi e alle giovani generazioni quanto è importante viverla serenamente, pacatamente, e sognando”. Lo ha detto Gino Cecchettin arrivando alla Sala della Regina, alla Camera, dove in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne viene proiettato il film ‘Se domani non torno’, che racconta la storia di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio l’11 novembre del 2023. Il film in questo momento è il più visto in Italia, e le chiamate al numero di emergenza 1522 sono aumentate da quando è uscito nelle sale. “Questo è il segnale – sottolinea Cecchettin – che parlare di alcune tematiche serve. Serve andare nelle scuole, serve parlare di educazione affettiva. Il film parla di sentimenti, parla di emozioni, parla anche di dolore, che fa parte delle emozioni della vita. Però siamo esseri umani che tutti i giorni facciamo esperienza di queste emozioni e siamo artefici delle nostre scelte. Fare la scelta giusta è fondamentale”. Tra i giovani che vedono il film “riscontro tanti pensieri positivi relativamente al film, tutti mi ringraziano per aver dato il consenso, per aver fatto parlare di una generazione, non solo di una ragazza, ma di una generazione che vuole essere ascoltata, e glielo dobbiamo”.