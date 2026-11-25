La Polizia di Stato di Gallarate, in provincia di Varese, ha proceduto all’arresto in flagranza di un uomo, ritenuto responsabile di una violenza sessuale ai danni della donna con cui intratteneva una relazione sentimentale. La volante del Commissariato è intervenuta a seguito della sua segnalazione di aggressione fisica e di violenza avvenuta dal compagno all’interno della cantina del condominio in cui vivevanio. Gli agenti hanno intercettato subito la donna mentre stava uscendo dall’area condominiale, seguita dall’uomo indicato come responsabile dell’aggressione. Accompagnata dal personale sanitario del 118 presso l’Ospedale di Gallarate per gli accertamenti del caso, ha manifestato sin da subito la volontà di sporgere querela.

Secondo quanto riferito agli operatori, ha trascorso la notte insieme all’uomo con il quale intratteneva una relazione sentimentale da circa sei mesi. Durante le prime ore del mattino, avrebbe tentato un approccio sessuale che, a fronte del rifiuto della donna, sarebbe degenerato in un’aggressione fisica, con pugni alla testa, seguita dallo stupro. La donna è stata successivamente dimessa dal Pronto Soccorso con una diagnosi di trauma poli contusivo e violenza sessuale, con una prognosi di dieci giorni. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e per lui è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.