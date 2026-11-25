“Spezzare le catene ideologiche ed economiche che rendono schiavi della guerra”. È l’appello lanciato da Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. Al centro della catechesi, ancora una volta, la Costituzione conciliare Gaudium et spes e il tema della promozione della pace.

Il Pontefice ha richiamato l’attenzione sui pericoli legati alla corsa agli armamenti, definendola una delle piaghe più gravi dell’umanità. “La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri; e c’è molto da temere che, se tale corsa continuerà, produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già preparando i mezzi”, ha dichiarato.

Guerra e tecnologia, il rischio dei nuovi conflitti digitali

Nel suo intervento, Leone XIV ha evidenziato anche i rischi legati alla rivoluzione digitale e alle nuove forme di guerra, che affiancano i conflitti tradizionali.

“La rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Alla guerra visibile si affiancano forme ibride: attacchi cibernetici, manipolazione dell’informazione, campagne di influenza, automazione di decisioni strategiche. Ciò che nasce per difendere può essere rapidamente convertito all’offesa, e il confine tra protezione e aggressione tende a sfumare”.

Il Papa ha inoltre sottolineato come i conflitti contemporanei siano sempre più disumani e devastanti, alimentando odio e ingiustizie tra i popoli e danneggiando il creato. Da qui il suo invito a non arrendersi davanti alla violenza: “Non c’è spazio per la rassegnazione, quasi che la violenza debba essere inevitabile”.

Il Papa: “Promuovere istituzioni al servizio della pace”

Riprendendo la Costituzione conciliare Gaudium et spes, il Pontefice ha indicato la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e costruire un ordine mondiale fondato sul dialogo.

È necessario, ha spiegato, “promuovere istituzioni al servizio della pace, costruendo insieme un ordine politico ed economico mondiale fondato sulla cooperazione, sul dialogo, sulla condivisione delle risorse culturali e materiali delle Nazioni, a servizio di uno sviluppo umano integrale”.

Leone XIV ha inoltre ricordato che il richiamo alla pace non comporta la negazione del diritto dei governi a una legittima difesa.

Leone XIV: “La pace è dono di Dio e frutto dell’impegno umano”

In conclusione, il Papa ha invitato tutti a impegnarsi concretamente nella costruzione della pace e nella difesa della dignità umana, attraverso la preghiera e le scelte sociali e politiche.

“Nel tempo della sofferenza, non stanchiamoci mai di cercare e condividere quella pace vera, che nello stesso tempo è dono di Dio e frutto di un instancabile impegno umano”, ha affermato.

Il Pontefice ha infine esortato a non avere paura di impegnarsi in prima linea: “Non dobbiamo temere di operare in prima fila nella costruzione della pace e nella difesa della dignità umana, sia attraverso la preghiera costante, sia con coerenti scelte sociali e politiche. Tutti siamo invitati a partecipare a questi processi, con una voce comune”.