Strage di via D’Amelio e depistaggi: aperte due inchieste sui manoscritti e sull’hard disk dell’ex capo della Polizia

“Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”: è un attacco diretto al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che lo indagava per depistaggio dopo la strage di via d’Amelio, quello contenuto in una delle lettere scritte da Gianni De Gennaro prima di uccidersi, secondo quanto riportato da diversi quotidiani.

Le lettere lasciate dall’ex capo della polizia sono state aperte dai Ris: due sono più personali, alla famiglia e al custode della villa in Toscana dove si è ucciso, e due sono invece indirizzate a ‘chi vorrà pubblicare’ e al procuratore di Caltanissetta.

La sintesi di questo ‘testamento’ sarebbe racchiusa in una frase: “Io sono sempre stato dalla parte della giustizia”. Inoltre un messaggio sarebbe stato lasciato insieme a un hard disk che non era stato trovato nelle precedenti perquisizioni: “Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui”.

Le inchieste sulla morte e i possibili collegamenti con le stragi di mafia

Sulla morte di De Gennaro sono state aperte due inchieste: quella della procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio, e quella della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che vuole capire se in quei manoscritti ci sia qualcosa di utile per far luce sulle stragi di mafia del 1992-1993 e sui presunti depistaggi.

Autopsia venerdì, funerali solenni a Roma il 30 novembre

L’autopsia sul corpo di De Gennaro è programmata per venerdì, mentre lunedì 30 novembre, a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, verranno celebrati i funerali solenni, ma non di Stato. Le esequie saranno officiate dal rettore della basilica, monsignor Francesco Pesce, che è cappellano di Montecitorio.

Le lettere ‘private’ del prefetto recherebbero la data del 17 novembre, un segnale che De Gennaro potrebbe aver pianificato il suo gesto già alcuni giorni prima.