“Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. È il duro atto di accusa che Gianni De Gennaro avrebbe scritto nelle lettere prima di togliersi la vita, accusando il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che ne aveva chiesto l’arresto per depistaggio sulla strage di via D’Amelio. La sintesi del suo ‘testamento’ sarebbe racchiusa in una frase: “Io sono sempre stato dalla parte della giustizia”. Inoltre un messaggio sarebbe stato lasciato insieme a un hard disk che non era stato trovato nelle precedenti perquisizioni: “Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui”. I manoscritti, contenuti in due buste sigillate e rinvenute nella casa di Montiano, sono stati aperti ieri al Ris di Roma e dovranno essere sottoposti a perizia calligrafica. Le lettere, datate 17 novembre – segnale che De Gennaro potrebbe aver pianificato il suo gesto già alcuni giorni prima – comprendono un memoriale “per chi vorrà pubblicarlo”, una missiva al procuratore e due messaggi privati per i familiari e il custode Giuseppe Succu.

Nel memoriale De Gennaro avrebbe ripercorso la propria carriera di “servitore dello Stato” nella lotta alla criminalità organizzata. Avviati anche gli accertamenti sui reperti raccolti nella dependance. Ris e Polizia Scientifica hanno svolto verifiche irripetibili, alla presenza della procuratrice Maria Navarro. La magistrata ha ribadito che l’indagine per istigazione al suicidio è di esclusiva competenza della Procura toscana, escludendo allo stato elementi per ipotizzare il coinvolgimento di altri uffici, compresa la Dda di Firenze, che indaga sulle stragi del ’93. I legali della moglie e dei figli non hanno ancora chiesto formalmente le lettere: attendono il completamento delle perizie per ottenerle e leggerle. Al vaglio degli inquirenti anche il video delle telecamere di sorveglianza sequestrate dalla villa: nelle immagini, infatti, non si vede l’ex capo della polizia uscire all’esterno e provare, in terra, la pistola Nei video, precisano le fonti, non si vede neanche “De Gennaro uscire all’alba”.

Nei filmati, dunque, si vedrebbe solo l’ingresso nella dependance dove, in seguito, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. De Gennaro avrebbe provato l’arma con un colpo prima di togliersi la vita, ma non ci sarebbe nessuna immagine che ha ripreso la scena. De Gennaro era arrivato nella sua villa tra Fonteblanda e Montiano, in provincia di Grosseto, venerdì sera. Il primo ad accorgersi del suicidio è stato Soccu, custode della villa in Maremma, quando, allertato dalla moglie dell’ex capo della polizia, sabato mattina è andato a controllare perché non rispondesse al telefono. Quindi la chiamata ai carabinieri. L’autopsia è prevista per venerdì presso l’Istituto di medicina legale di Careggi. Una volta ottenuto il nulla osta, saranno celebrati i funerali a Roma, ai quali potrebbe prendere parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.