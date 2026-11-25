I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno concluso un’ indagine nel settore del contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura, nei confronti di un imprenditore, amministratore di due società della provincia pontina. L’inchiesta è partita dalla denuncia di due cittadini indiani, arrivati in Italia per una richiesta di manodopera presentata dall’ imprenditore attivo nel settore edile. Sotto la lente sono finite istanze di nulla osta all’impiego Sportello unico per l’immigrazione di Latina per l’assunzione per lavoro subordinato di 30 lavoratori di origine indiana. L’ipotesi è che le procedure previste dal decreto flussi siano state utilizzate in maniera non conforme. I cittadini indiani, una volta giunti in Italia, non avrebbero trovato concrete possibilità di svolgere attività lavorativa nelle società. Per ogni richiesta di ingresso, l’imprenditore avrebbe richiesto e percepito circa mille euro dalle famiglie dei migranti.