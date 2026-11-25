Questa mattina Gino Cecchettin è stato alla Camera dei Deputati per la proiezione del film ‘Se domani non torno’, che racconta la storia di sua figlia Giulia, uccisa l’11 novembre del 2023. Il lungometraggio, diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures, è stato mostrato agli studenti ospitati da Montecitorio in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra gli spettatori anche la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Questo film a me ricorda tantissimo non solo l’ultimo giorno di Giulia, ma tutta la sua vita, i suoi sogni, la bellezza di una ragazza che ha dato tanto. Raccontarla significa far emergere alcuni elementi di quanto sia importante vivere nel rispetto delle altre persone“, ha detto Gino Cecchettin, senza nascondere la propria commozione. “Abbiamo voluto fare un lavoro bello, che dia un significato alla vita e che dica ai ragazzi e alle giovani generazioni quanto è importante viverla serenamente, pacatamente, e sognando”. Il film in questo momento è il più visto in Italia, e le chiamate al numero di emergenza 1522 sono aumentate da quando è uscito nelle sale. “Questo è il segnale – ha sottolineato Cecchettin – che parlare di alcune tematiche serve. Serve andare nelle scuole, serve parlare di educazione affettiva. Il film parla di sentimenti, parla di emozioni, parla anche di dolore, che fa parte delle emozioni della vita. Però siamo esseri umani che tutti i giorni facciamo esperienza di queste emozioni e siamo artefici delle nostre scelte. Fare la scelta giusta è fondamentale”. Tra i giovani che vedono il film “riscontro tanti pensieri positivi relativamente al film, tutti mi ringraziano per aver dato il consenso, per aver fatto parlare di una generazione, non solo di una ragazza, ma di una generazione che vuole essere ascoltata, e glielo dobbiamo”.

Gino Cecchettin stringe la mano alla segretaria del Pd, Elly Schlein, presente alla proiezione del film “Se domani non torno” alla Camera. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)

Il dolore vivo di Gino Cecchettin: “Ci conviverò fino alla fine dei miei giorni”

“La mia settimana è iniziata entrando nella stanza di Giulia, che è ancora come era tre anni fa. Ho cercato quel giubbotto lì, che c’è ancora e profuma ancora di Giulia“, ha raccontato ancora Gino Cecchettin. Il riferimento è al giubbotto che la protagonista del film, Sabrina Martina, la cui somiglianza con Giulia è fortissima, indossa anche nella locandina.”Conviverò con il dolore – ha aggiunto Cecchettin – fino alla fine dei miei giorni, però poi penso a voi ragazzi, e a voi dobbiamo dare un foglio grande per scrivere una vita bella. Nei 22 anni di Giulia ho vissuto tante gioie, e sono quelle che cerco di ricordare. L’amerò per sempre, ma sono conscio che raccontare la sua storia è importante. Sarebbe stato più semplice chiudermi in casa o peggio gridare la mia rabbia, ma con la rabbia non si risolve nulla, i problemi si risolvono affrontandoli”. Questo film, ha concluso, “per voi è un prodotto cinematografico, per me è un pezzo di vita”.

Il Campidoglio si illumina con il numero 1522

Il Campidoglio rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza maschile sulle donne. Dalle 17.30 alle 23, Palazzo Senatorio verrà illuminato con la proiezione del numero antiviolenza 1522. “Illuminare il Campidoglio con il numero 1522 significa lanciare un messaggio importante. Roma c’è, ascolta e non lascia sole le donne. Vogliamo che questo numero sia conosciuto da tutti, soprattutto dalle più giovani, perché chiedere aiuto non deve mai fare paura né essere motivo di vergogna. È un gesto di coraggio, il primo passo per uscire dalla violenza e ritrovare la propria libertà. Come istituzioni abbiamo il dovere di esserci, ogni giorno, con servizi accessibili, ascolto e risposte concrete”, ha affermato l’assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Valeria Baglio.

Il Ministero della Salute si illumina di rosso

Parallelamente, la facciata del Ministero della Salute si illuminerà di rosso fino a mezzanotte. “Il Ministero della Salute vuole dare un segnale di vicinanza alle donne vittime di violenza e testimoniare il proprio impegno contro ogni forma di abuso e sopraffazione”, ha detto il ministro Orazio Schillaci. “Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un fenomeno odioso che continua a colpire migliaia di donne e che non ammette alcuna giustificazione”, ha proseguito il Ministro. “Alle donne che vivono situazioni di violenza voglio ricordare che il Servizio sanitario nazionale è al loro fianco: nei Pronto Soccorso possono trovare professionisti preparati ad ascoltarle, accoglierle e accompagnarle”, ha concluso Schillaci.