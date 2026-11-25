Home > Cronaca > Giulia Cecchettin, il padre Gino alla proiezione del film alla Camera: “Nella sua camera è ancora tutto uguale” – Le foto

Questa mattina Gino Cecchettin è stato alla Camera dei Deputati per la proiezione del film ‘Se domani non torno’, che racconta la storia di sua figlia Giulia, uccisa l’11 novembre del 2023. Il lungometraggio, diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures, è stato mostrato agli studenti ospitati da Montecitorio in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra gli spettatori anche la segretaria del Pd, Elly Schlein.