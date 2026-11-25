Padre Fabio Bonacossa, rettore del santuario della Madonna della Bozzola, ha parlato per la prima volta del legame “azzardato” dai media tra il tempio e il delitto di Garlasco. Lo ha fatto in un’intervista in esclusiva a “Maria con te”, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, che sul numero in edicola dedica un ampio reportage, anche con le voci della comunità. “Ci siamo trovati circondati da giornalisti e troupe televisive accampate, persino droni che scandagliavano le finestre del santuario. Le parole dell’avvocato Lovati, che dice d’aver sognato Chiara Poggi uccisa perché custodiva un segreto su questo luogo? Sono mistificazioni basate sul nulla cosmico. Nessun organo inquirente ha mai rivolto domande sul santuario, né ci ha convocati. Tutto nasce da queste suggestioni oniriche”, ha detto padre Bonacossa. “Credo che si debba essere seri, soprattutto davanti a una vicenda con una vittima. Da garlaschese mi ricordo di Chiara, pur conoscendola solo di vista. Conosco i suoi genitori, che vengono spesso al santuario: sono persone perbene, hanno affrontato tutto con grande dignità e pacatezza. Non sono straordinari, ma più che straordinari”.

Le voci sul santuario alimentate da ricerche fatte da Chiara Poggi

“I sospetti sulla ‘casa’ della Madonna della Bozzola sono stati alimentati da alcune ricerche Internet fatte dalla giovane poco prima di morire e salvate su una pen drive, ma a tutt’oggi non esiste alcuna prova concreta di un collegamento tra presunti scandali all’interno del santuario e della residenza dei religiosi che ne sono custodi (la Congregazione della Sacra Famiglia) e l’omicidio che tiene banco sui media”, si legge in una nota. “Sono tutte mistificazioni“, ha ribadito padre Bonacossa. “Del resto, io qui non ho mai visto né Chiara né Alberto Stasi né Andrea Sempio, anche se non posso giurarlo non essendo il guardiano del santuario. Magari avranno partecipato alle celebrazioni di Pasqua, come tutta la città”. Ma nonostante il polverone mediatico, il santuario della Bozzola resta un punto di riferimento per tutti i garlaschesi e non solo, come ha confermato il rettore: “Lo vedo dalle file al confessionale. Arrivano persone anche dall’estero, spinte da un dolore, una ferita, un fallimento. Il Vangelo racconta che molti andavano da Gesù per ottenere una guarigione e, dopo averlo incontrato, ne rimanevano affascinati. Anche qui si arriva per chiedere qualcosa e si scopre l’incontro con Dio attraverso Maria. Io stesso Le chiedo di aiutarmi a portare avanti la missione affidatami: essere ministro di Dio, fedele al carisma, e diventare uno strumento quanto più efficace possibile nelle mani di suo Figlio”.

Nel reportage dal santuario della Madonna della Bozzola, firmato da Francesco Anfossi, a corredo dell’intervista, sono raccolte anche le voci sdegnate di pellegrini e fedeli: “È vergognoso che si sia utilizzato il nome della Vergine accostandola a un assassinio”, ha detto una mamma 40enne. “Qui si respira la pace, è l’unica cosa da capire”, le ha fatto eco un anziano. E un’altra donna col passeggino, al termine della Messa: “Come mai c’è tanta gente? Perché qui si crede sul serio”.