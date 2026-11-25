C’è un nuovo dettaglio sulla voce di un telefonista isolata dal Ris sul caso di Emanuela Orlandi. La registrazione sarebbe stata trovata a casa dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, morto oltre una decina di anni fa. Lo rivela il Tg1 secondo cui l’audio è stato ritrovato nel 2024 quando, su richiesta del pm, gli investigatori perquisirono le abitazioni dell’uomo tra Rieti e Roma. Nell’abitazione romana dello zio di Emanuela vennero ritrovate alcune audiocassette con delle registrazioni, analizzate dagli inquirenti nel riserbo più totale. Nelle ultime ore il colpo di scena: l’individuazione di una nuova voce. Voce che sembrerebbe coincidere con quella di uno dei primi telefonisti che contattò la famiglia nel giugno dell’83, subito dopo la scomparsa della giovane.
Emanuela Orlandi, la cassetta con la voce del telefonista ritrovata a casa dello zio della giovane scomparsa
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Lo rivela il Tg1, secondo cui l’audio è stato ritrovato nel 2024