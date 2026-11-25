Lo rivela il Tg1, secondo cui l’audio è stato ritrovato nel 2024

C’è un nuovo dettaglio sulla voce di un telefonista isolata dal Ris sul caso di Emanuela Orlandi. La registrazione sarebbe stata trovata a casa dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, morto oltre una decina di anni fa. Lo rivela il Tg1 secondo cui l’audio è stato ritrovato nel 2024 quando, su richiesta del pm, gli investigatori perquisirono le abitazioni dell’uomo tra Rieti e Roma. Nell’abitazione romana dello zio di Emanuela vennero ritrovate alcune audiocassette con delle registrazioni, analizzate dagli inquirenti nel riserbo più totale. Nelle ultime ore il colpo di scena: l’individuazione di una nuova voce. Voce che sembrerebbe coincidere con quella di uno dei primi telefonisti che contattò la famiglia nel giugno dell’83, subito dopo la scomparsa della giovane.