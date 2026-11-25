“Il tenente colonnello Gregori“, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, “nel corso della perizia sui dispositivi elettronici ha rinvenuto una password di una mail di Rossi. Abbiamo deliberato di inviarla alle Dda“di Firenze e Brescia “per far riattivare il numero telefonico per consentire l’accesso alla casella”, ha fatto sapere noto Gianluca Vinci, il presidente della Commissione. “In precedenza – ha spiegato – c’era solo la mail, ma mancava la password”. Inoltre, fa sapere ancora Vinci, nel corso dell’Ufficio di presidenza di oggi “abbiamo deliberato di individuare tutti gli Antonio Muto che si trovano tra Mantova e l’Emilia Romagna per audirli e cercare di capire se uno si dichiara il supertestimone che stiamo cercando”.