La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Marin Jelenic, il 36enne a processo per aver ucciso, accoltellandolo, nel gennaio scorso, Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, nel parcheggio del piazzale della stazione di Bologna.

All’uomo sono state riconosciute le aggravanti. A riferirlo è stata l’avvocata d’ufficio del 36enne, Maria Luisa Marcuccio. Confermati anche i risarcimenti alle parti civili. Jelenic era stato arrestato qualche ora dopo i fatti, a Desenzano del Garda.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio alla stazione di Bologna

Il 5 gennaio 2026 la polizia ha diffuso un video di pochi secondi che riprende Jelenic Marin, 36enne di origini croate, responsabile dell’accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio.

Il 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, è stato ucciso nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. La vittima è stata colpita all’addome.

Le indagini e le immagini delle telecamere

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni della stazione, risultate poi utili alla ricostruzione dell’accaduto.