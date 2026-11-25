Sono “426” le segnalazioni di presunti abusi pervenute alle autorità ecclesiastiche. Lo si legge in uno studio pilota pervenuto alle autorità ecclesiastiche tra il 2001 e il 2021 della Cei – Conferenza Episcopale Italiana. Di queste, si legge, “48 sono state escluse (perché: mancanti di ogni informazione, duplicate cioè identiche in ogni parte, vittime maggiorenni con uso imperfetto della ragione, vittime maggiorenni, ambiti temporali delle segnalazioni non rientranti nel periodo 2001-2021). Quindi le segnalazioni analizzate sono state 378, mentre in merito ai presunti autori, ai fatti, e ai provvedimenti giudiziari sono state esaminate 356 segnalazioni, perché altre 22 sono state escluse per evitare duplicazioni (perché non è stato indicato come è stato gestito il caso segnalato o perché inviato ad altro soggetto responsabile). In merito alle presunte vittime, le analisi sono state condotte su 385 schede con dati individuali sulle vittime”. Lo studio pilota è stato realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e dal Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Sono “198”, pari “all’87,6%” le diocesi italiane che hanno aderito allo studio pilota. “Le segnalazioni raccolte provengono da 133 Diocesi, mentre 65 hanno comunicato di non averne avute nel periodo di interesse per lo studi”, si legge ancora.

“La fascia di età prevalente” presunta vittima di abusi “è quella tra i 14 e i 17 anni. Le vittime sono prevalentemente maschi (69,8%), di cittadinanza italiana nell’86% dei casi – si legge ancora nello studio -. La prevalenza del genere maschile tra le vittime di abuso in contesto ecclesiastico si registra a partire dagli anni ’80 e nei decenni successivi risulta stabile nel tempo. Includendo anche le seconde vittime nel calcolo della prevalenza per genere, la percentuale di vittime di genere maschile è pari al 40,0% per i fatti accaduti tra il 1944 e il 1980, successivamente sale al 73,5% per i fatti accaduti tra il 1981 e il 2010 e si conferma largamente prevalente (76,8%) rispetto ai fatti accaduti tra il 2011 e il 2021″.

Il cardinale Zuppi: “La colpa è sempre personale, ma riguarda tutti”

“Gli abusi commessi da chierici e da persone consacrate sono una ferita aperta nel corpo della Chiesa. Il tempo, da solo, non la rimargina: coperta in fretta, senza essere pulita, non guarisce, si infetta. Per questo chiede di essere guardata, con verità e umiltà”, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, commentando lo studio pilota.

Per quanto riguarda gli abusi nella Chiesa “la colpa è sempre personale”, ma “riguarda tutti”, ha aggiunto il cardinale. “A ciascuno di loro le chiese che sono in Italia rinnovano la richiesta di perdono, consapevoli che nessuna parola potrà cancellare quanto hanno subito“.

Cei: “Istituiremo Tribunale penale interdiocesano”

“Istituiremo un Tribunale penale interdiocesano su base nazionale“, ha annunciato il segretario generale della Cei nella conferenza stampa al termine dell’Assemblea Generale di Assisi, in provincia di Perugia. Dai vescovi anche l’annuncio della costituzione di “un Osservatorio nazionale sugli abusi in ambito ecclesiale e sui percorsi di giustizia riparativa“.