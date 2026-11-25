La donna è sopravvissuta a una brutale aggressione nel 2011: l’ex marito la cosparse di liquido infiammabile e le diede fuoco

“Di violenza di genere bisogna parlare sempre, in ogni occasione. ‘Non solo 25’ è anche il nome di un progetto che portiamo avanti nelle scuole di tutta Italia insieme all’associazione FARE X BENE e di cui sono molto orgogliosa”. Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un tentativo di femminicidio, parla così a LaPresse, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Chi è Valentina Pitzalis

Valentina Pitzalis è diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere dopo essere sopravvissuta a un tentativo di femminicidio il 17 aprile 2011, quando aveva 27 anni. L’ex marito Manuel Piredda la cosparse di liquido infiammabile e le diede fuoco, morendo poi tra le fiamme. E’ sopravvissuta all’aggressione riportando gravissime ustioni.

“Sono fiera di poter promuovere questi percorsi durante tutto l’anno scolastico, perché questa è la mia missione, lo scopo che mi sono data nella vita”, prosegue la 43enne sarda. “Dopo gli incontri formativi curati da FARE X BENE, porto agli studenti la mia testimonianza raccontando la mia storia e presentando anche il mio libro ‘Nessuno può toglierti il sorriso’, scritto per Mondadori insieme a Giusy Laganà, direttrice generale dell’associazione, che è sempre presente al mio fianco in questo percorso. Sono una sopravvissuta e, per questo, ho una grande fortuna, ma anche una grande responsabilità nei confronti delle donne che non hanno più voce”.

“Dal mio punto di vista, non basta inasprire le pene o introdurre il braccialetto elettronico: non sono misure sufficienti a garantire la sicurezza delle vittime. Mi auguro, piuttosto, che vengano organizzati corsi di formazione specifici per le forze dell’ordine, affinché tutti gli operatori acquisiscano la sensibilità necessaria per riconoscere la gravità di determinate situazioni. È fondamentale che, indipendentemente dal fatto che una denuncia venga presentata al Nord o al Sud, ogni donna possa ricevere lo stesso livello di attenzione e supporto. Servono risorse economiche e sensibilità, ma non è accettabile che la possibilità di essere ascoltate e aiutate fin dalla prima denuncia dipenda dalla zona d’Italia in cui ci si trova”, conclude