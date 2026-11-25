Violenza di genere, numeri e iniziative: perché si celebra oggi la giornata internazionale

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Una giornata dedicata alla prevenzione della violenza di genere, alla tutela delle vittime e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà.

La ricorrenza rappresenta un’occasione per riportare l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire milioni di donne in tutto il mondo, attraverso diverse forme di abuso: violenza fisica e psicologica, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, minacce e controllo. La violenza contro le donne non riguarda soltanto i singoli episodi di cronaca, ma costituisce un problema sociale e culturale che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e della collettività.

Perché la Giornata contro la violenza sulle donne si celebra il 25 novembre

La scelta del 25 novembre non è casuale. La data ricorda il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, Patria, Minerva e María Teresa, attiviste politiche della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1960 durante la dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Le tre donne si opponevano al regime e per il loro impegno furono perseguitate, torturate e assassinate. La loro morte è diventata negli anni un simbolo della lotta contro la violenza e l’oppressione femminile.

La ricorrenza è stata riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134, che ha individuato nel 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitando governi, organizzazioni internazionali e associazioni a promuovere iniziative di sensibilizzazione.

Violenza sulle donne, i dati in Italia e nel mondo

I numeri confermano la portata del fenomeno. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, nel 2025 circa 6 milioni e 400mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni (il 31,9%) hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. In particolare, il 18,8% ha subito violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali. Il 5,7% ha dichiarato di aver subito uno stupro o un tentativo di stupro.

Anche a livello internazionale il quadro resta preoccupante. Secondo le Nazioni Unite, una donna su tre nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Nel solo 2024, circa 50mila donne e ragazze sono state uccise dai propri partner o da familiari: una media di 137 vittime ogni giorno.

Dati che evidenziano quanto sia necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione, protezione e assistenza, garantendo alle vittime la possibilità di denunciare e ottenere giustizia.

Il tema del 2026: garantire giustizia e proteggere le sopravvissute

Per il 2026, la campagna delle Nazioni Unite è dedicata al tema “Garantire giustizia, proteggere le sopravvissute, porre fine all’impunità”. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulle difficoltà che molte donne incontrano quando cercano aiuto e giustizia dopo aver subito violenza.

La campagna invita governi, istituzioni e cittadini a contrastare ogni forma di abuso, migliorare i sistemi di tutela e garantire servizi accessibili, tra cui assistenza legale, supporto psicologico, cure sanitarie e strutture di accoglienza.

Un’attenzione particolare viene riservata anche alla violenza digitale, un fenomeno in crescita che comprende molestie online, minacce, diffusione non consensuale di immagini intime e altre forme di abuso attraverso le tecnologie.

25 novembre, al via i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere

La Giornata internazionale del 25 novembre segna anche l’inizio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, una mobilitazione internazionale che si conclude il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

L’iniziativa punta a coinvolgere istituzioni, associazioni, scuole, organizzazioni e cittadini attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici e manifestazioni. Il messaggio è quello di non limitare la lotta alla violenza contro le donne a una sola ricorrenza, ma di trasformarla in un impegno quotidiano.

Contrastare la violenza significa promuovere educazione al rispetto, riconoscere i segnali di abuso, sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto e garantire che nessuna vittima venga lasciata sola.