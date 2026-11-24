Dopo un momento di raccoglimento in ricordo di Alessandro Ingusci, centinaia di studenti de La Sapienza si sono mossi in corteo verso il Rettorato accusando la Rettrice Polimeni di “responsabilità nella morte di uno studente dell’università”.

Un gruppo di studenti ha fatto irruzione nel Rettorato per poi uscire e dirigersi verso Disco Lazio, l’agenzia regionale per il diritto allo studio. Una volta entrati forzando il cancello di entrata hanno occupato gli uffici calando uno striscione dal tetto. Dopo circa un’ora sono usciti dall’edificio per concludere il corteo alla facoltà di Fisica.

Ingusci, studente della Facoltà di Fisica deceduto ieri notte in una tenda piantata sotto La statua della Minerva nel piazzale interno della città universitaria, aveva provato a inserirsi nella graduatoria per avere una casa anche a causa di una disabilità certificata. Nell’estate scorsa aveva subito due infarti. Per questioni burocratiche non era riuscito a ottenere la casa e per protesta si era messo con una tenda sotto al Rettorato. Nell’ultima settimana aveva anche annunciato uno sciopero della fame.