Dalle 14 circa, due squadre di vigili del fuoco di Roma sono impegnate in piazza della Repubblica, all’altezza del civico 48, per la fuoruscita di fumo da più tombini sulla strada per un probabile incendio di cavi interrati. Al momento è stato interdetto il passaggio personale su tutta la piazza. Sul posto il capoturno provinciale dei Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale e personale Telecom per quanto di loro competenza.