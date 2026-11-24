“Uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, un luogo di attrazione enorme, un luogo identitario per Napoli. Lo si riapre dopo un percorso di regolarizzazione e di restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra i promotori e le istituzioni, un passaggio molto importante. Credo che questo sia il segno di una città che cambia, perché è una città che mantiene la sua identità, mantiene la sua passione, ma lo fa con le regole”, ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della riapertura di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli. “Ci siamo impegnati molto, come Comune di Napoli, nel dialogo con gli operatori che avevano dato vita a questo posto iconico, che per anni è stato ed è uno degli attrattori turistici più importanti della nostra città. Abbiamo lavorato insieme per trasformare quello che non era sotto i crismi della legalità, della regolarità e della trasparenza in un progetto molto innovativo. Ci aspettiamo tantissimi turisti, perché Napoli è la città della cultura, la città del mare, la città di sapori enogastronomici unici al mondo, ma è anche la città di Maradona”, ha aggiunto l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato. “È un giorno speciale oggi. Qui era una fogna, una discarica, ma è diventato un luogo sacro. Vengono da tutto il mondo a vedere questo posto. Secondo me ha superato pure il Colosseo per visitatori: qua i biglietti non si fanno”, ha affermato Antonio Esposito, detto “Bostik”, storico ultras del Napoli e tra i promotori del murale di Maradona realizzato nel 1990 ai Quartieri Spagnoli.