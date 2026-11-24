I carabinieri di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, hanno arrestato una persona e scoperto un laboratorio clandestino della droga che era nascosto all’interno di una rimessa per attrezzi adiacente a un’abitazione privata.

All’interno della rimessa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 2,2 kg di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, per un quantitativo complessivo superiore ai tre chilogrammi.

Non solo droga. A colpire i carabinieri è stata anche la presenza di quasi 15mila euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita, nonché di macchinari per il confezionamento sottovuoto e altro materiale utilizzato per preparare e suddividere le sostanze in dosi. Un’attività che, per quantità di stupefacente e attrezzature rinvenute, delineerebbe un sistema organizzato di lavorazione e confezionamento della droga, pronto a rifornire il circuito dello spaccio. Tutto il materiale illecito e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Locri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.