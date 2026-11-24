Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha denunciato la situazione di crescente precarietà in Cisgiordania, soffermandosi sulle aggressioni compiute da alcune fazioni di coloni israeliani. Le sue dichiarazioni sono arrivate a Roma, dove ha ricevuto la Colomba d’Oro internazionale nell’ambito della 42ª edizione del Premio Colombe d’Oro per la Pace. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Sapienza.