Ha riaperto questa mattina, martedì 24 novembre, ai Quartieri Spagnoli di Napoli Largo Maradona, al termine di circa sei mesi di lavori di riqualificazione.

L’intervento ha riguardato la sistemazione dello spazio pubblico, il miglioramento dell’accessibilità, il rinnovo dell’illuminazione e degli arredi urbani e il riordino delle attività presenti nell’area.

Riqualificato anche il murale dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato nel 1990 da Mario Filardi. Alla riapertura hanno partecipato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.