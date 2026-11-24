Proseguono le indagini sulla morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, in attesa dell’autopsia sul corpo che si terrà il prossimo venerdì, dalla dottoressa Beatrice Defraia dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi di Firenze e dalla dottoressa Andrea Paterna dell’Istituto di Medicina Legale di Siena. L’avvocato Mauro Marsella, legale dell’addetto alla scorta di De Gennaro Massimo Carnicelli, ha detto a LaPresse: “In questa vicenda ci sono più hard disk sequestrati“. Nelle scorse ore, la Procura aveva fatto sapere che tutto ciò che è stato rinvenuto sul luogo della morte di De Gennaro “nella esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, Autorità Giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative”.

Saranno svolti congiuntamente dalla Polizia scientifica e dal Ris dei carabinieri gli accertamenti grafico forensi sulle lettere e le verifiche sui dispositivi informatici lasciati da Gianni De Gennaro. Gli specialisti eseguiranno le perizie calligrafiche sui manoscritti e le analisi forensi dei supporti digitali. Gli esami sono stati disposti dalla Procura di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio. Le verifiche sulla scrittura serviranno a confermare che i documenti siano stati redatti dall’ex capo della Polizia.

Opposizioni in Antimafia chiedono di ascoltare Melillo e De Luca

L’opposizione in commissione Antimafia ha chiesto di ascoltare il capo della Dia, Giovanni Melillo, il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, già audito quattro volte in passato, e gli inquirenti della Dda di Firenze. È quanto appreso al termine dell’Ufficio di presidenza. “Come forze di opposizione – ha detto Walter Verini (Pd) – abbiamo in un momento come questo avuto anche la comprensione della necessità di evitare polemiche scomposte. Però anche nel rispettare questo momento, abbiamo chiesto delle cose. La prima è che vengano acquisite tutte le carte, comprese le lettere che sono state ritrovate. È possibile che non siano immediatamente acquisibili per ragioni investigative, tuttavia la Commissione Antimafia per noi ha il dovere di richiederle. Più in generale abbiamo chiesto di fare in modo che questo shock del Paese possa anche portare la Commissione antimafia a cambiare rotta, a cambiare clima, soprattutto sul lavoro fatto sul tema mafia-appalti”.

“Noi pensiamo che le commissioni non debbano essere usate come una clava, nessuna commissione e l’antimafia tra queste, pensiamo che sia giusto che su quegli anni si scavi a 360 gradi, il Paese richiede verità e non tesi unidirezionali”, ha aggiunto Walter Verini (Pd) al termine della riunione dell’Ufficio di presidenza della Commissione Antimafia. “Mafia-appalti è solo una delle cause, poi c’è ancora da approfondire il filone delle complicità degli estremisti sovversivi neofascisti, c’è il tema delle complicità eventuali della politica, perché in quegli anni, oltre che Capaci e via D’Amelio ci furono via De Georgofili, Velabro, San Giovanni in Laterano, via Palestro a Milano, via Fauro, è possibile che ci sia anche una parte della politica, di servizi deviati che in quegli anni in qualche modo interloquisse con le mafie e finora questi filoni non sono stati secondo noi affrontati, quindi noi chiediamo che la Commissione antimafia abbia un sussulto di responsabilità e negli ultimi mesi lavori a 360° non solo sul filone mafia-appalti, ma per aiutare il Paese a scavare ancora per avere la verità su quegli anni terribili e nei quali la democrazia era a rischio”.

“Ci vorrebbe molto tempo per parlarne perché le cose sono connesse. Si tratta di capire perché c’è stato Capaci, perché tra Capaci e via d’Amelio ci sono stati dei vuoti anche di indagine” ha detto ancora Verini, a proposito dei nuovi sviluppi legati alla morte di Gianni De Gennaro e all’intenzione della maggioranza di chiudere comunque la relazione su mafia-appalti. “Quindi – ha sottolineato – ci sono connessioni. Quello che poi è stato detto, è evidente, ammettere che il lavoro fin qui svolto ha avuto un indirizzo che oggi non sta solidamente in piedi, è evidente che non è semplice, però le richieste dell’opposizione non sono state richieste capziose, sono state richieste serie. Noi vogliamo, ripeto, la verità, non una verità magari precostituita, pregiudiziale. Il Paese merita questo, non merita né polemiche politiche su questi temi, né merita che si usino le commissioni d’inchiesta, guardi, non so, io non voglio citare un avversario politico come il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa, ma quando Enrico Costa l’altro ieri ha detto basta con l’uso politico delle commissioni d’inchiesta, non le ha citate, però è un alert che noi condividiamo sia che riguardino il covid sia che riguardino l’antimafia. Le commissioni d’inchiesta sono cose serie, la commissione antimafia ha tradizioni serie. Chiudiamo la legislatura mantenendo questa serietà e questo le opposizioni hanno chiesto, poi vedremo quello che faranno”.

Caltanissetta: i difensori dei coindagati chiedono rinvio udienza Riesame

Slitta l’esame davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta del ricorso presentato dalla Procura contro il rigetto delle richieste cautelari nell’inchiesta sui presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio. I difensori degli indagati hanno infatti sollecitato un rinvio dell’udienza, prevista per il primo dicembre, per poter analizzare la documentazione acquisita: centinaia di fascicoli contenenti migliaia di atti. I giudici non hanno ancora comunicato la nuova data. Sarà stralciata dal procedimento la posizione di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia morto suicida sabato nella sua villa in Maremma. Nei suoi confronti sarà disposto il “non luogo a procedere per intervenuto decesso”. L’udienza si celebrerà invece per l’ex ispettore Francesco Pacetto, il collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, già collaboratrice di De Gennaro, e il sottufficiale della Guardia di finanza Massimo Carnicelli. I pubblici ministeri chiedono il carcere per Peruzzi, i domiciliari per Pacetto e Contorno e la sospensione dai pubblici uffici per Carnicelli.