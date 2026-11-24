Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella notte nelle acque del Naviglio di Bereguardo a Morimondo, nel Milanese, in località cascina Lasso. La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata alle 3.20 e segnalava una persona esanime nel canale. Sul posto sono intervenuti il nucleo Saf dei vigili del fuoco di via Messina, il 118 e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, ma per l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, non c’era più nulla da fare. In acqua, accanto al corpo, c’era una bicicletta. Secondo una prima ipotesi l’uomo avrebbe perso il controllo della bici e sarebbe finito nel naviglio. La dinamica è al vaglio degli investigatori dell’Arma.