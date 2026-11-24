Dopo 43 anni dal giorno in cui si persero le tracce di Emanuela Orlandi, l’inchiesta potrebbe essere vicina a una svolta: al centro degli accertamenti, infatti, sono tornate le telefonate anonime che arrivarono ai familiari nei giorni successivi alla scomparsa della 15enne cittadina vaticana. Le analisi tecniche condotte dai Ris di Roma hanno permesso di individuare una persona che fino ad oggi non era mai emersa nelle indagini e che ora viene ritenuta dagli investigatori l’autore di una delle chiamate arrivate a casa degli Orlandi dopo il 22 giugno 1983. La sua identità, al momento, resta riservata. Dagli esami del Reparto investigazioni scientifiche di Roma sono emersi quelli che gli inquirenti hanno definito “significativi elementi convergenti” riguardanti un profilo “specifico”. Le attività investigative sono condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, e proseguono “a ritmo serrato” per raccogliere ulteriori elementi di prova idonei a verificare con precisione l’effettivo coinvolgimento di questo individuo e “i suoi eventuali rapporti con le altre persone a vario titolo emerse nel corso dei vari filoni investigativi”.

Un risultato che apre un nuovo capitolo in uno dei filoni più controversi della vicenda, ovvero quello dei cosiddetti “telefonisti” che, nelle settimane successive alla scomparsa, contattarono i familiari sostenendo di essere in possesso di informazioni sulla ragazza. La quindicenne scomparve dopo una lezione alla scuola di musica situata in piazza Sant’Apollinare. Poco tempo dopo la sua sparizione, la famiglia Orlandi iniziò a ricevere alcune telefonate da persone sconosciute: dall’altra parte della cornetta c’erano sedicenti “Pierluigi” e “Mario” e un uomo col forte accento anglosassone e, per questo, soprannominato “l’Amerikano”. La Procura di Roma ha riaperto le indagini nel maggio 2023.

Un plauso arriva da Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi che esprime “grande apprezzamento” per “il lavoro del dottor D’Arma, che non sta lasciando nulla di intentato. Siamo molto soddisfatti di quanto sta facendo. Riteniamo, del resto, che questo sia l’unico metodo possibile per arrivare alla verità, dopo tutti questi anni”. Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e su quella di Mirella Gregori, avvenuta poche settimane prima, lavora inoltre la commissione parlamentare d’inchiesta istituita per fare luce su entrambe le vicende. “La Commissione prende atto con attenzione degli importanti sviluppi resi noti dagli inquirenti sulla pista delle telefonate”, assicura a LaPresse Fabio Roscani, presidente della commissione che, spiega, “sta proseguendo dettagliatamente il proprio lavoro, durante il quale ha strutturato con la Procura una proficua e leale collaborazione istituzionale per arrivare alla verità su questa dolorosa vicenda”.