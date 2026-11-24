In una lunga conversazione con Gaia Tortora pubblicata su Qn, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco e ora scarcerato, racconta gli anni in cella e il suo stato d’animo dopo il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per il delitto. Oggi vive da solo fuori Milano e ha un lavoro d’ufficio in città. La madre, ogni settimana gli porta i pasti pronti. “So fare la pasta, non ho mai avuto occasione di imparare”, confessa l’ex studente della Bocconi alla giornalista, figlia di Enzo Tortora, arrestato nel 1983, condannato a 10 anni di carcere associazione camorristica e traffico di droga nel 1985 e poi assolto in via definitiva due anni dopo. “Quando tutto cominciò aveva ventiquattro anni. Oggi ne ha quarantatré, e dieci li ha passati in carcere per un delitto che, credo, con ogni probabilità non ha commesso”, è la premessa di Tortora. “Dentro ho incontrato persone più interessanti che fuori. Non migliori, interessanti“, afferma Alberto, spiegando che dentro “la mente si adatta, si riprogramma sul fine pena, che diventa un orizzonte”. “Io vado a letto con la coscienza tranquilla“, dice Stasi, che in carcere si è rimesso a studiare, conseguendo la laurea in giurisprudenza, oltre a quella già conseguita in economia.

(Foto Alessandro Contaldo/LaPresse)

La giornalista a Stasi: “In Italia si è imputati a vita”

“Il carcere, dice, non è quello dei film americani. Ma è un posto in cui devi comportarti con onore: a una certa ora la tv si abbassa, il vicino di cella non si disturba”, spiega il 43enne. “La mia famiglia è piccola, ma solida“, dice Stasi, orfano di padre. Gli piacerebbe trasferirsi a Londra a Vienna o in Portogallo ma sul futuro è cauto. “Una moglie, un figlio, possono essere la ragione per alzarsi la mattina; ma se quella certezza un giorno se ne va, diventa un cavallo di Troia, e perderla è peggio che non averla mai avuta”, scrive la giornalista, riportando il colloquio con Stasi, che a Tortora spiega di essere conscio che “in Italia si resta imputati a vita“.