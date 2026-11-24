Tutto quanto rinvenuto sul luogo della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è “nella esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, Autorità Giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative”. Lo rende noto la stessa Procura. Nell’ambito del prosieguo delle indagini, il 26 novembre verrà conferito l’incarico per lo svolgimento dell’esame autoptico sul cadavere del Prefetto che sarà eseguito il successivo venerdì 27 novembre dalla dottoressa Beatrice Defraia dell’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Careggi di Firenze e dalla dottoressa Andrea Paterna dell’Istituto di Medicina Legale di Siena.

Le lettere al vaglio degli inquirenti, i carabinieri acquisiscono i video della villa

I carabinieri del nucleo investigativo di Grosseto hanno acquisito i filmati delle telecamere installate nella proprietà, ora al vaglio degli inquirenti. Ieri si è svolta una riunione di coordinamento in Procura, convocata dal procuratore Maria Navarro con i sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Presenti i rappresentanti del Nucleo investigativo provinciale, del Ris dei carabinieri di Roma e della Polizia scientifica della Capitale, impegnati a raccogliere gli elementi utili a ricostruire le ultime ore di De Gennaro. Le lettere e gli altri manoscritti sono stati sequestrati e inviati a Roma per gli accertamenti forensi. Sono quattro, secondo le ricostruzioni, le missive lasciate dall’ex capo della Polizia. Una sarebbe destinata ai familiari e conterrebbe la spiegazione del gesto; un’altra al custode della proprietà, Giuseppe Soccu, con le sue volontà. La terza è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, mentre l’ultima è destinata “a chi vorrà pubblicarla”. Quest’ultima sarebbe un testamento morale e giudiziario, nel quale De Gennaro avrebbe affrontato le accuse rivoltegli e ripercorso quarant’anni di storia dell’antimafia. Il contenuto degli scritti è all’attenzione dei magistrati fiorentini. La lettera a De Luca assume un rilievo particolare perché il magistrato nisseno è titolare del fascicolo sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D’Amelio. L’avvocato Franco Coppi, storico difensore di De Gennaro, intende chiedere il trasferimento alla Direzione distrettuale antimafia di Roma della competenza su un filone relativo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. La richiesta si fonda, secondo la linea del legale, sul fatto che Contorno risiedeva a Nepi, in provincia di Viterbo. Restano per il momento distinti e separati gli accertamenti di Grosseto sulla morte e quelli di Firenze sui documenti e sugli elementi emersi dopo il decesso.

Alle 13 la Commissione antimafia

I manoscritti di De Gennaro saranno al centro della commissione Antimafia, prevista per le 13. Una riunione convocata da tempo per decidere il normale prosieguo dei lavori in vista della relazione della presidente, Chiara Colosimo, su mafia-appalti. Resoconto di numerose audizioni sulla pista che avrebbe portato alla morte di Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta il 19 luglio 1992, resoconto che non poteva non tenere conto dell’indagine avviata dalla procura nissena proprio su De Gennaro, accusato di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e della scomparsa dell’agenda rossa. Un passaggio doveroso, ma non obbligato, visto che – ribadiscono fonti di maggioranza – “le due inchieste non sono in alcun modo collegate e percorrono strade diverse”.

Casini: “Avrebbe meritato funerali di Stato, colpito da ondata di fango“

L’ipotesi di funerali di Stato per Gianni De Gennaro, sostenuta da Luciano Violante e Gianfranco Fini? “Certamente li avrebbe meritati, se vuole la mia opinione, ma questa è una competenza del Consiglio dei ministri. Io rispetto la scelta che fanno: non è un diritto, era una possibilità. L’importante è che facciamo tesoro di questa lezione”, ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini intervenendo a “Ping Pong” su Rai Radio1. “Secondo me De Gennaro ha fatto un gesto freddo e lucido. Non lo voglio giudicare da cristiano, perché potete immaginare quello che un cristiano può pensare, però è un gesto tutt’altro che emotivo, come anche le modalità ci descrivono. Lui ha voluto secondo me conquistare un diritto di ascolto: davanti a una ricostruzione che non lasciava spazio alle valutazioni diametralmente opposte che lui faceva, con questo gesto ha voluto far capire: ‘Guardate, io sono disposto a tutto pur di affermare la mia verità, e la mia verità è questa’. Poi leggeremo le carte”, ha affermato l’ex presidente della Camera, che poi ha raccontato di averlo sentito per l’ultima volta pochi giorni prima: “Il mio ultimo ricordo in ordine temporale è la telefonata che avevo fatto a lui per esprimere amicizia, come sempre, perché l’amicizia non va espressa solo nella buona sorte, ma soprattutto nei momenti difficili delle persone. Io intuivo che era un momento molto difficile per De Gennaro, perché era al centro di questa ondata di fango che lo voleva trasformare da lottatore indefesso contro la mafia in un convivente dei mafiosi o qualcosa del genere”.