Home > Cronaca > Chieti, un pescatore disperso in mare e un altro recuperato e portato in ospedale

Un pescatore della marineria molisana è disperso in mare, nelle acque antistanti Torino di Sangro e Fossacesia, in provincia di Chieti, mentre un altro è stato recuperato e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le ricerche sono scattate intorno alle 5 di oggi, in seguito a un allarme diramato. La direzione marittima della Guardia Costiera di Pescara coordina i soccorsi. Le motovedette della Capitaneria di porto di Ortona stanno perlustrando da ore il tratto di Adriatico interessato, a circa 10 miglia al largo di Fossacesia con il supporto di un elicottero. Alle operazioni di ricerca partecipa anche la marineria di Vasto con i propri pescherecci. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Proseguone le ricerche: ipotesi di caduta accidentale

Proseguono le ricerche del pescatore termolese disperso nell’Adriatico, a circa dieci miglia dalla costa di Fossacesia, in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’accaduto ci sarebbe una caduta accidentale in mare dal motopeschereccio Nettuno 2, appartenente alla flotta molisana. Nel tentativo di recuperare il pescatore si sarebbero gettate in acqua altre due persone, tra cui l’armatore dell’imbarcazione. Uno dei pescatori è stato trasportato all’ospedale di Vasto e al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche. Resta invece disperso l’uomo caduto accidentalmente in mare. Le operazioni di ricerca, scattate intorno alle 5 di questa mattina, sono coordinate dalla Direzione marittima della Guardia Costiera di Pescara e vedono impegnate diverse unità navali, con il supporto di un elicottero.