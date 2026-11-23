È Vigdis Christiansen, compagna di Felicino Riva, ex presidente del Milan morto nel 2017, la cittadina norvegese indagata per omessa dichiarazione fiscale in relazione alla vendita per oltre 72 milioni di euro di Palazzo Armani, storico edificio di via Borgonuovo 21 nel quartiere Brera, a Milano, già residenza dello stilista Giorgio Armani. Nei suoi confronti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, su delega della Procura milanese, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 18 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’importo, accreditato direttamente sul conto corrente di Christiansen come distribuzione di dividendi percepiti da una holding di partecipazione finanziaria lussemburghese, non è stato sottoposto a tassazione in Italia, avendo la donna dichiarato residenza all’estero. Le indagini della Guardia di Finanza hanno però dimostrato che la donna aveva da anni stabilito la sede principale dei propri interessi in Italia, risultando quindi assoggettata agli obblighi dichiarativi nei confronti del fisco italiano. Le operazioni di sequestro hanno riguardato il patrimonio immobiliare dell’indagata, in particolare tre immobili di pregio situati in Versilia.