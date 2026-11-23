Alessandro Ingusci, un uomo di 58 anni senza fissa dimora, è stato trovato morto all’interno di una tenda allestita nel piazzale dell’Università La Sapienza di Roma, accanto alla statua della Minerva. L’uomo, di origini olandesi, era seguito dai servizi sociali e, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbe stato colto da un malore. Aveva problemi cardiaci e una disabilità riconosciuta al 50%. Nei giorni scorsi aveva intrapreso uno sciopero della fame, che era stato successivamente interrotto e che, quindi, non dovrebbe essere all’origine del decesso.

La morte di Ingusci è stata annunciata nel pomeriggio dalla rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, durante un evento organizzato nell’ateneo. La rettrice ha spiegato che l’uomo era stato contattato da diverse strutture e che gli erano state prospettate alcune possibili soluzioni per trovare una sistemazione. Ingusci, tuttavia, avrebbe continuato a chiedere un posto allo studentato.

L’uomo aveva lasciato un messaggio sulla lavagna di un’aula della facoltà di Fisica, scrivendo di essere iscritto al primo anno del corso di laurea e di aver avviato uno sciopero della fame. Nel messaggio aveva anche segnalato la propria condizione di invalidità al 50%. Sul posto sono intervenute la polizia e la Scientifica per effettuare i rilievi. La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo per gli accertamenti sulle cause della morte.