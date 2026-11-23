I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un piano rafforzato di controlli economico-finanziari e del territorio che ha interessato il Litorale Nord e i quartieri Magliana, Portuense e Prenestino. L’operazione ha affiancato alle ispezioni amministrative e fiscali un’incisiva attività di controllo del territorio e di contrasto agli stupefacenti, assicurata attraverso l’impiego dei “Baschi Verdi” e delle unità cinofile antidroga. Nel complesso, il dispositivo ha consentito di effettuare oltre 40 interventi mirati nei confronti di esercizi all’ingrosso, minimarket, ferramenta, parrucchieri, centri estetici, ristoranti, bar, negozi per casalinghi, distributori di carburante e altre attività di vicinato. Sul fronte del contrasto alla contraffazione e della sicurezza dei prodotti, le ispezioni hanno portato al sequestro di complessivi 1.679.387 articoli tra merce contraffatta e prodotti privi dei requisiti di conformità.