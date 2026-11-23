Un uomo di 58 anni è stato trovato morto all’interno di una tenda nel piazzale dell’Università La Sapienza di Roma, accanto alla statua della Minerva. Si chiamava Alessandro Ingusci, era senza fissa dimora ed era seguito dai servizi sociali. Secondo quanto apprende LaPresse, il decesso sarebbe riconducibile a un malore. L’uomo aveva lasciato alcune informazioni scritte sulla lavagna di un’aula della facoltà di Fisica. Aveva dichiarato di essere iscritto al primo anno del corso di laurea, di essere invalido al 50% e di aver iniziato uno sciopero della fame. Sul posto sono intervenute le forze di polizia e la scientifica per effettuare i rilievi. La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo per gli accertamenti sulle cause del decesso.