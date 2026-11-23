Gianni Di Vita è tornato a vivere nella casa di via Risorgimento civico 17 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove abitava con la moglie Antonella Di Ielsi e le figlie Sara e Alice prima della tragedia dello scorso Natale. Da quanto si apprende da persone a lui vicine, il rientro è avvenuto ieri, dopo i lavori di pulizia e sistemazione dei locali effettuati nel fine settimana con l’aiuto di alcuni familiari. Di Vita aveva lasciato l’abitazione il 28 dicembre 2025, dopo la morte della figlia Sara, 15 anni, e della moglie Antonella Di Ielsi, avvenute rispettivamente il 27 e il 28 dicembre. La casa era stata posta sotto sequestro quello stesso giorno ed è rimasta per oltre dieci mesi a disposizione degli investigatori. Dopo il sequestro Gianni e Alice Di Vita sono stati ospitati per alcuni mesi da Laura Di Vita. Successivamente si sono trasferiti a Campobasso, anche per consentire ad Alice di affrontare l’esame di maturità lontano dalla pressione che si era concentrata su Pietracatella.

L’abitazione dissequestrata il 6 novembre scorso

L’abitazione è stata dissequestrata il 6 novembre scorso, al termine di un’ultima ispezione della Squadra Mobile. Quel giorno, uscendo dalla Questura di Campobasso dopo la firma dei verbali e la restituzione delle chiavi, Di Vita aveva detto: “Sono felice di aver riavuto le chiavi di casa”. Alla domanda se sarebbe tornato a viverci aveva risposto: “Certo”.A distanza di poco più di due settimane dalla restituzione dell’immobile, il rientro è ora avvenuto. La Procura di Larino procede contro ignoti per duplice omicidio aggravato dall’uso del mezzo venefico per le morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi.