La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Meldola, nel Forlivese, hanno arrestato un 46enne cittadino cubano, ritenuto presunto responsabile di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica , nella prima periferia di Santa Sofia. L’uomo – nel corso di una lite con la convivente, iniziata all’interno dell’abitazione e proseguita nella strada adiacente, in prossimità di una vicina abitazione dove la donna cercava riparo – ha inseguito e colpito più volte, con un coltello, la donna.

La donna è ricoverata in ospedale a Cesena

La vittima, dapprima soccorsa da alcuni vicini e, poco dopo, dai sanitari del 118 e dai carabinieri della Stazione di Santa Sofia e del Nucleo Radiomobile di Meldola, è stata tempestivamente trasportata, in eliambulanza, presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverata. L’arma utilizzata, un coltello da cucina di grosse dimensioni, è stata recuperata e sottoposta a sequestro.Il 46enne, immediatamente bloccato, espletate le formalità di rito è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.