In svolgimento nella provincia di Foggia, una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta dalla Dia diretta a dare esecuzione a 22 provvedimenti di custodia cautelare (14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) e al sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di soggetti appartenenti e contigui alla Società Foggiana ritenuti responsabili di usura e estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, in danno di un imprenditore agricolo della provincia. Le indagini della Dda di Bari, avviate nel 2020, hanno permesso agli investigatori della Dia di Foggia di ricostruire prestiti con tasso usurario anche superiore al 2.000%.