Due lettere, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca e una ai media per futura memoria. Sono i pensieri, le parole e forse i segreti che Gianni De Gennaro ha voluto affidare a carta e penna e sigillare prima di spararsi, lo scorso 21 novembre, nella dépendance della sua casa di campagna di Fonteblanda.

Saranno i due manoscritti ad entrare prepotentemente nell’ufficio di presidenza di martedì della commissione Antimafia, prevista per le 13. Una riunione convocata da tempo per decidere il normale prosieguo dei lavori in vista della relazione della presidente, Chiara Colosimo, su mafia-appalti. Resoconto di numerose audizioni sulla pista che avrebbe portato alla morte di Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta il 19 luglio 1992, resoconto che non poteva non tenere conto dell’indagine avviata dalla procura nissena proprio su De Gennaro, accusato di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e della scomparsa dell’agenda rossa. Un passaggio doveroso, ma non obbligato, visto che – ribadiscono fonti di maggioranza – “le due inchieste non sono in alcun modo collegate e percorrono strade diverse”.

Le opposizioni chiedono l’acquisizione delle lettere e dell’hard disk

Anche la collocazione a Caltanissetta (dove l’inchiesta mafia-appalti non a caso è stata archiviata), è messa in discussione. Nei prossimi giorni infatti l’avvocato di De Gennaro, il professor Franco Coppi, ha già annunciato che chiederà lo spostamento della competenza territoriale a Roma. La morte del superpoliziotto entrerà dunque nell’aula dell’udp con le opposizioni pronte a chiedere alla presidente di richiedere l’acquisizione delle lettere ed eventualmente dei contenuti dell’hard disk, trovato anch’esso nel casolare dove si è tolto la vita De Gennaro. Dal canto suo Colosimo non si esimerà nel ricordare De Gennaro – amico di famiglia e stimato investigatore -, ma sull’andare oltre è un tema su cui ad ora “si deve riflettere”.

Carabinieri e ris davanti alla casa dove si è tolto la vita l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, a Montiano, in provincia di Grosseto (Foto Ginevra Fatarella/LaPresse)

Le indagini sulla morte di De Gennaro e l’ipotesi di una nuova audizione

Tutto quello che poteva fare, la presidente, lo ha già fatto, chiedendo immediatamente il decreto di perquisizione, a cui è seguito l’avviso di garanzia per De Gennaro, proprio perché, aveva detto Colosimo a Palermo “la verità non si prescriva”. Documenti già in possesso e consultabili dai commissari. Per ora tutto quello che riguarda la morte dell’ex capo della polizia è in mano agli inquirenti. Le lettere sono state repertate ma non ancora consegnate alla famiglia. L’autopsia ancora non effettuata. Quello che trapela è la volontà di attendere che le indagini facciano il proprio corso e chiariscano le zone ancora in ombra, come l’effettivo orario della morte. Altro capitolo potrebbe essere quello relativo all’ipotesi di chiamare il procuratore De Luca per la quinta volta in audizione. “Non è escluso”, confermano fonti dell’opposizione, “ma non oggi”, è il ragionamento.

Per ora l’ordine di scuderia, su cui la maggioranza si trova tutta concorde è quello di chiudere il capitolo di mafia-appalti (con la relazione prima di Natale) e quando saranno disponibili – sentendo il parere anche della famiglia – capire se quei carteggi potranno essere utili alla ricerca della verità sulla morte di Paolo Borsellino o se con la morte di De Gennaro, la sorte del giudice antimafia si coprirà di un altro più fitto mistero.