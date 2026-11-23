Una delle due buste contenenti alcuni fogli di carta, ritrovate nell’abitazione di Montiano, nella Maremma grossetana, dove l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è tolto la vita, sarebbe indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. La seconda, invece, sarebbe destinata “a chi vorrà pubblicarla”. A riportarlo è il Corriere della Sera, precisando che il contenuto delle due lettere è noto ai magistrati della Procura di Firenze impegnati a fare luce sulle ultime ore di vita di De Gennaro.

Anche la Dda di Firenze apre un fascicolo

Dopo il fascicolo aperto dalla procura di Grosseto, per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un’inchiesta autonoma sulla morte di Gianni De Gennaro. Oggi il capo della procura fiorentina, Rosa Volpe, non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’indagine e ai manoscritti che sarebbero stati trovati nella dependance della villa in Maremma dove l’ex capo della polizia è stato trovato morto. Ma da quanto si apprende, il fascicolo della Dda di Firenze è inserito nell’ambito della più ampio procedimento sulle stragi di mafia del 1992 e del 1993 e, al momento, è a carico di ignoti. Intanto, oggi il capo della procura di Grosseto, Maria Navarro, ha affidato l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di De Gennaro, che dovrebbe essere eseguito all’Istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi tra oggi pomeriggio e domani mattina.

Calenda: “Se hai servito bene lo Stato, essere indagato non è cosa da nulla”

Gianni “De Gennaro l’ho conosciuto quando lui era in Finmeccanica, mi sembrava una persona di grande livello. Prima di accusare un uomo così, credo che ci debbano essere evidenze molte pesanti. Se hai servito lo Stato e l’hai fatto bene, essere indagato non è una cosa da nulla. Io mi sento di dire che sono molto vicino alla sua famiglia”, ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo all’evento ‘Italia Direzione Nord’, alla Triennale di Milano