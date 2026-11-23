Era il 23 novembre 1980 quando l’Italia visse una delle sue più grandi tragedie: il terremoto in Irpinia. Un sisma di magnitudo 6,9, uno dei più gravi di sempre in Italia, fece una strage provocando 2.735 morti e 7.500 feriti.

Terremoto in Irpinia del 1980: cosa accadde il 23 novembre

Erano le 19:34:52 di domenica 23 novembre 1980 quando una violenta scossa di terremoto colpì l’Appennino meridionale. Il sisma, di magnitudo 6,9, durò circa un minuto e mezzo e devastò un’ampia area tra Campania e Basilicata, con gli effetti più gravi concentrati in Irpinia e nelle zone interne delle province di Salerno e Potenza.

La scossa del 23 novembre 1980 interessò un territorio molto vasto: provocò danni in gran parte della Campania e della Basilicata e persino in alcune aree della Puglia. Il terremoto fu avvertito dalla Pianura Padana fino alla Sicilia.

Tra i centri maggiormente colpiti ci furono Castelnuovo di Conza, Conza della Campania, Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi e Santomenna, dove interi quartieri vennero rasi al suolo e gran parte degli edifici risultò distrutta. Devastazioni estese si registrarono anche a Balvano, Calabritto, Caposele, Guardia Lombardi, Pescopagano, San Mango sul Calore, Senerchia, Teora e Torella dei Lombardi. In alcune località gli effetti raggiunsero il decimo grado della scala Mercalli.

Terremoto Irpinia – nella foto del 1980 degli uomini del soccorso trasportano la bara di una delle moltissime vittime ( LaPresse)

Le conseguenze del terremoto si fecero sentire anche lontano dall’epicentro. A Napoli numerosi edifici subirono danni e, nel quartiere di Poggioreale, un palazzo di nove piani crollò completamente in via Stadera, provocando la morte di 52 persone. Nel capoluogo campano le vittime furono complessivamente 69, mentre circa 140mila abitanti rimasero senza casa.

Il bilancio complessivo fu drammatico: 2.735 morti, circa 7.500 e quasi 394mila persone rimaste senza un’abitazione. A riportare gravi danni sono complessivamente 688 comuni in otto province coinvolte: Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Foggia. Metà di questi comuni registrò la perdita dell’intero patrimonio abitativo.

Nelle prime ore successive alla scossa non fu possibile comprendere immediatamente la reale dimensione della catastrofe. Le interruzioni delle comunicazioni, le difficoltà nei collegamenti e l’impossibilità di raggiungere rapidamente molti dei centri più isolati ostacolarono i soccorsi e la raccolta delle informazioni. Solo nei giorni successivi emerse l’effettiva estensione della devastazione. Il terremoto dell’Irpinia rimane una delle più gravi catastrofi naturali della storia italiana contemporanea, non soltanto per il numero delle vittime e l’entità dei danni, ma anche per le difficoltà emerse nella gestione dell’emergenza e nella successiva ricostruzione.