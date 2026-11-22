Un colpo di pistola alla testa, nella dependance della sua casa di campagna in Maremma. È morto così Gianni De Gennaro, ex capo della polizia: è stato trovato cadavere sabato mattina nella sua villa di Montiano, piccolo centro rurale nel comune di Magliano, in provincia di Grosseto, dove l’uomo era solito trascorrere le vacanze estive.

La scoperta ieri è avvenuta ieri mattina, poco dopo le 9.30, da parte del custode della villa, che avrebbe poi avvisato i carabinieri e il 118. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio. De Gennaro avrebbe deciso di togliersi la vita dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Aveva 78 anni.

Da subito sono stati messi posti di blocco in entrambi i lati della stradina di accesso alla villa di Gianni De Gennaro, in una zona agricola dove si trovano solo qualche attività ricettiva e agriturismo. L’ex capo della polizia risultava essere arrivato nella sua casa di campagna, una villetta gialla a due piani, circondata da un ampio giardino, da venerdì sera. Poi non avrebbe più risposto al telefono.

La testimonianza di un vicino

“De Gennaro lo vedevamo spesso, specie in estate. Veniva qui con la moglie, soprattutto nel periodo estivo. Lo vedevamo passeggiare qua attorno e spesso veniva a cena nel ristorante qua dietro. Era sempre assieme alla moglie. Ieri sera no, non lo abbiamo notato”, hanno raccontato le addette dell’hotel Le Querciolaie, attività che si trova proprio a pochi metri dalla casa dove è stata fatta la tragica scoperta.

“Ho visto le luci accese della sua stanza intorno alle 21.30. Abito a 200 metri dalla sua abitazione, ma non ho sentito niente, non c’è stato nessun movimento diverso dalle altre serate“, ha raccontato ai giornalisti Gianfranco Ricci, un vicino di casa. “Prima di venerdì era stato qui la settimana scorsa, quando durante le perquisizioni non aveva accesso all’abitazione. Era una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione. Negli ultimi tempi – ha aggiunto Ricci – si vedeva che non aveva voglia di sorridere e scherzare, come a volte succedeva”.

La ricostruzione preliminare della Procura

Dopo l’arrivo del Questore di Grosseto, è stata la procuratrice capo della Dda di Firenze, Rosa Volpe, ad effettuare un sopralluogo e ad assumere il coordinamento delle indagini. Sopralluogo che è andato avanti fino alla sera, quando la salma, in tarda serata, è stata trasferita all’obitorio.

“Da una preliminare ricostruzione – ha affermato la Procura di Grosseto – sembrerebbe che De Gennaro mentre si trovava solo in casa si sia attinto con colpo alla testa usando una sua arma regolarmente detenuta“. Attorno alle 14.05 a fare ingresso nella villa anche due reparti dei Ris e la polizia scientifica. Il sopralluogo “ha permesso di rinvenire manoscritti di saluto ai familiari e altra documentazione in corso di repertamento”, ha fatto sapere sempre la procura. Durante la mattinata anche i famigliari di De Gennaro hanno fatto visita alla casa in Maremma.

A dare l’allarme per primo sarebbe stato il custode della villa, allertato dai familiari di De Gennaro che non avevano più notizie di lui da ieri sera. “Io non sono mai entrato” in casa, “non ho aperto alcuna porta”, ha detto Giuseppe Succu, custode della villa.

Salvatore Borsellino: “C’è responsabilità morale della Procura di Caltanissetta”

Tra i primi a commentare la morte di De Gennaro Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage di via D’Amelio del 1992: “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità“. Per Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, “lasciando stare le responsabilità penali, la responsabilità morale dell’eventuale suicidio di De Gennaro” è da ricondurre alle “accuse mosse dalla Procura di Caltanissetta a portarlo a questo gesto. Accuse che sono state rivolte in maniera assolutamente irrituale e propalando la notizia agli organi di informazione che l’hanno utilizzata, così come succede di solito, amplificando magari delle parti che non dovevano essere amplificate. È stata assolutamente irrituale questa maniera di procedere, e arrivo a capire lo sconvolgimento di De Gennaro che abbia potuto, sempre che sia questa la realtà, portarlo a quel gesto”.

Per l’avvocato Franco Coppi, che con Francesco Bertorotta ha assistito Gianni De Gennaro, “Pur avendo manifestato il desiderio di difendersi, evidentemente non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita. Quando mi ha chiesto di difenderlo – ha aggiunto – mi aveva posto come condizione che io fossi convinto della sua onestà, e conoscendolo da tanti anni io ho accettato perché ero convinto di difendere una persona perbene”.