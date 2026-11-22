Proseguono le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato senza vita a 78 anni nella sua villa in Maremma. La salma è stata trasferita da Grosseto all’istituto di Medicina Legale di Careggi dove verrà effettuata l’autopsia. Si indaga per istigazione al suicidio. La data dell’esame non risulta ancora fissata. De Gennaro era indagato per presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio.

Sarebbe partito da una pistola semiautomatica il colpo con cui si è tolto la vita l’ex capo della polizia. Le indagini, coordinate dalla Dda di Firenze, a quanto si apprende si focalizzano anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alla ricerca di elementi utili.



La notizia della morte dell’ex capo della polizia trova spazio in queste ore anche sulla stampa estera. Dal The Sun all’Independent. Dal Washington Post al tedesco Bild sono diverse le testate che hanno dato spazio, soprattutto nelle versioni online dei quotidiani. La Bild, in particolare, scrive “Da eroe a sospettato” ricordando De Gennaro come uno “dei cacciatori di mafia più famigerati del paese” che è stato “celebrato e onorato a livello internazionale per la sua lotta contro il crimine”. “Poi lui stesso è stato sospettato”, scrive ancora Bild che titola: “L’ex capo della polizia porta il segreto della mafia fino alla tomba”.